تعرف على تفاصيل شخصية صلاح عبد الله في "النمس والجن" مع هنيدى

يظهر الفنان صلاح عبد الله فى أحداث فيلم"النمس والجن"، مع النجم محمد هنيدي كضيف شرف، ويلعب دور "حكيم"، يعالج بطل العمل"محمد هنيدى" بعد مايصيبه الكثير من المواقف الصعبة.
يذكر أن صلاح عبد الله انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "موسى"، للنجم كريم محمود عبد العزيز، ويجسد دور والده خلال الأحداث بينما يجسد كريم دور طالب جامعى متفوق فى كلية الهندسة، إلا أنه يعانى من مرض نفسى.
وكان آخر ظهور لصلاح عبد الله في مسلسل "اتنين في الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة، إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وعدد من النجوم.
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