تعرف على مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات بنات 5"

أثار مسلسل "حكايات بنات"، السوشيال ميديا وأصبح حديث الناس بعد عرض اولى حلقاته والتى انتهت بزواج "جميلة"، التى تلعب دورها الفنانة أسماء جلال، من "معتز"، الذى يجسد دوره الفنان محمد إبراهيم يسرى، بعد خيانتها له.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "حكايات بنات الجزء الخامس":

يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.

مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.