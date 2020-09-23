وقال شعيب في تصريحات لـ دوت الخليج الفني إنه سعيد بهذه التجربة، ويجسد خلال العمل شخصية شاب فوضوي يعيش في أمريكا ويفجع بوفاة والده ومن بعدها يعود إلى الوطن ويكتشف أن وفاة والده جاءت نتاج مؤامرة من قبل إحدى المنظمات فيسعى للانتقام لوالده منهم.
وأما عن الجديد الذي يقدمه لجمهوره من خلال هذا الفيلم، أوضح حرصه على أن تكون فكرة الفيلم مختلفه ومغايرة عما تم طرحها سابقاً في الأفلام السينمائيه.
وتابع شعيب: وبما أن هذا الفيلم أيضاً يصنف من ضمن فئة أفلام الأكشن، كانت هناك تدريبات مكثفة لهذا العمل تحت إشراف مدربين مختصين في هذا المجال، وأتمنى أن يصل إلى ذائقة المشاهد.
كما تحدث عن أجواء التصوير في ظل وجود جائحة كورونا قائلًا: لم تكن هناك أي صعوبات، لأن طاقم العمل كان ملتزم للغاية بكل الاجراءات الوقائية وقبل دخولنا إلى اللوكيشن كان هناك فريق عمل طبي يقوم بتعقيم المكان، وانطلق التصوير وسط أجواء جميلة ومليئة بالحماس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الممثل السعودي أحمد شعيب يكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل أولى تجاربه السينمائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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