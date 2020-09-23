إنجى على تستضيف جمال سليمان فى حلقتها القادمة من أسرار النجوم

وظهرت فى الصورة إنجى على، برفقة النجم جمال سليمان.
وستستضيف الإعلامية إنجى علي، خلال حلقاتها المذاعة غدا الخميس الفنان جمال سليمان ، فى برنامج أسرار النجوم عبر محطة إذاعة نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساءً.
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وعلقت إنجى علي قائلة :"هو نجم كبير على مستوى الوطن العربي، لما وصل مصر كان محقق شهرة واسعة جدًا في بلده سوريا ومعظم الدول العربية بسبب أعماله اللي اثارت الكثير من الجدل والشعبية زي صقر قريش والتغريبة الفلسطينية وصلاح الدين الأيوبي، ملوك الطوائف، والقائمة تطول من العلامات البارزة في تاريخ الدراما العربية".
وأضافت إنجى على :"ولما جه مصر تقدر تقول "دغدغ الدنيا" بمسلسله "حدائق الشيطان " اللي اختصرله سنين كتير في مصر، ومن بعدها توالت نجاحاته في قصة حب وسيدنا السيد وأفراح إبليس وافراح القبه و زي الشمس وغيرها ..انتظرونا يوم الخميس مع النجم #جمال سليمان".
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