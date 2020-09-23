إنجى على تستضيف جمال سليمان فى حلقتها القادمة من أسرار النجوم

نشرت الإعلامية إنجى على ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فى الصورة إنجى على، برفقة النجم جمال سليمان.

وستستضيف الإعلامية إنجى علي، خلال حلقاتها المذاعة غدا الخميس الفنان جمال سليمان ، فى برنامج أسرار النجوم عبر محطة إذاعة نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضًا:

وعلقت إنجى علي قائلة :"هو نجم كبير على مستوى الوطن العربي، لما وصل مصر كان محقق شهرة واسعة جدًا في بلده سوريا ومعظم الدول العربية بسبب أعماله اللي اثارت الكثير من الجدل والشعبية زي صقر قريش والتغريبة الفلسطينية وصلاح الدين الأيوبي، ملوك الطوائف، والقائمة تطول من العلامات البارزة في تاريخ الدراما العربية".

وأضافت إنجى على :"ولما جه مصر تقدر تقول "دغدغ الدنيا" بمسلسله "حدائق الشيطان " اللي اختصرله سنين كتير في مصر، ومن بعدها توالت نجاحاته في قصة حب وسيدنا السيد وأفراح إبليس وافراح القبه و زي الشمس وغيرها ..انتظرونا يوم الخميس مع النجم #جمال سليمان".