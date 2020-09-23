نشر الفنان محمد رمضان ، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد رمضان فى الصورة وهو واقف على مركبة تشبه الدبابة. وجاءت تعليقات تابعيه كالتالى : -بنحبك يا نجم -الكليب الجديد تحفة اقرأ أيضًا: وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة". وحقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 13,207,822 مشاهدة بعد اسبوعين من طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من كليب يا حبيبي.. شاهد محمد رمضان من أحدث ظهور له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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