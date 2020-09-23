وقال أندرو لـ "دوت الخليج": إننا ملتزمون بكافة القرارات التى تم اتخاذها من قبل رئاسة الوزراء ولكن حتى الآن ليس هناك قرارات نهائية بشأن الخطة التى سيضعها المهرجان من أجل تنفيذ هذه القرارات ومازلنا فى مرحلة الدراسة والمفاضلات بين أكثر من رأى.
وأوضح أندرو قائلا: بالنسبة لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى لم يتم تحديد مكان حفلى الافتتاح والختام حيث هناك آراء تقول من الأفضل البحث عن مكان خارج الأوبرا والبعض الآخر يرى أن يمكن تجهيز مكان مفتوح داخل الأوبرا.
وأشار أندرو قائلا: أما بالنسبة لمهرجان أسوان فهناك دراسة لتقديم حفل الافتتاح والختام فى مكان أثرى ولكن مازالت المفاوضات مستمرة.
وأما بالنسبة للطاقة الاستيعابية التى لا تزيد عن 50 % قال أندرو: هناك نية لزيادة عرض الأفلام أكثر من مرتين حتى يتسنى تنفيذ قرار رئاسة الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاقة استيعابية.. أندرو محسن: مهرجان القاهرة يدرس الظروف المحيطة لإقامة حفلى الافتتاح والختام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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