إسلام إبراهيم يقبل تحدى الطفولة ويشارك جمهوره

ونشر إسلام إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صورتين له، واحدة وهو كبير والأخرى وهو صغير، وعلق قائلاً"تحدى الطفولة"، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.
يذكر أن أخر أعمال إسلام إبراهيم مشاركته فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.
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