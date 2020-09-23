وقال فؤاد لـ”ET بالعربي” إنه يتمنى تجسيد شخصية صعيدية، وتحديدًا شخصية تشبه شيخ العرب همام، الذي جسده الفنان يحيى الفخراني، قائلًا: “اتمنى تجسيد شخصية تُشبه شيخ العرب همام”.
وأضاف أنه يتمنى تجسيد الشخصية الصعيدية لما تتميز به من قدره على القيادة في الأمور المختلفة، أما عن مشاركته في الموسم الرمضاني للعام القادم 2022 فهو لم يتعاقد على عمل بعينه حتى هذه اللحظة، ولكن المنتج جمال العدل طلب منه شفهيًا أن يظهر في أحد مسلسلاته للموسم الرمضاني.
وأضاف "عن فيلم “الشايب”، الذي أُعلن منذ عام عن مشاركة بيومي فؤاد فيه، فأشار بيومي أنه لم يُكتب حتى هذه اللحظة، وهو من تأليف أحمد فهمي، وإنتاج وائل عبد الله، وحتى هذه اللحظة نتحدث في الفكرة”.
وعن مشاركته في مسلسل “جوز هند أكد انه استلم ورق العمل، ولكنه لم يبد موافقته على المشاركة أو رفضه، ومازال في مرحلة التفكير ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيومي فؤاد اتمنى تجسيد شخصية صعيدية..وهذا موقفه عن فيلم جوز الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.