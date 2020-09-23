نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو جديد لها. وظهرت منى ممدوح فى الفيديو وهى تتغنى على أنغام أغنية "لقيت الطبطبة" للنجم حسين الجسمى بفستان جذاب . وجاءت تعليقات متابعي الفنان كالتالى : - قمر يا فنانة - ايه الجمال ده اقرأ أيضًا: يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على أنغام الطبطبة .. منى ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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