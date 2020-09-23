شاركت الإعلامية جويل مردينيان فيديو جديد مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت جويل ماردينيان :قوس قزح الخاص بنا ???? شكرًا لكpetworlduae على العثور علينا ببغاء Sun Conure الخاص بنا ???? نحن نحبه أو نحبها ????????‍♀️ لا تتعجل وتشتري ببغاء إذا لم تقم ببحثك ???? لأنهم بحاجة إلى الكثير من الاهتمام وهم يعيشون ما بين 30 إلى 60 عامًا اعتمادًا على السلالة ???? قوس قزح الخاص بنا ???? جميل ???? لكن بصوت عالٍ جدًا عرفنا أنه مثل طفل ، فهو شديد التعلق ويريد الركوب على أكتافنا أو البقاء طوال اليوم." اقرأ أيضًا: جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جويل تنشر فيديو جديدا لبغبغائها على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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