تكشف عن مقطع منها.. أمينة تعلن عن أغنيتها الجديدة الدبابة
واعتزلت التمثيل وعادت إليه ثانية في عام 1959 حيث جسدت دور الأم بغالبية أعمالها في السينما.
والتحقت بالفرقة القومية بفترة من حياتها، وشاركت في 32 مسرحية وعملت في الإذاعة واستمرت بالتمثيل حتى وفاتها عام 1972.
وتزوجت في عام 1943 من "عبد الله المنياوي "وأنجبت ابنتهما الممثلة معالي زايد، وبعده وفاته تزوجت من الممثل "عبد الخالق صالح" واستمر زواجهما حتى وفاتها، وأختها الصغرى هي الممثلة جمالات زايد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى وفاة آمال زايد.. ابنتها أصبحت فنانة مشهورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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