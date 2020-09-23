مع زوجته.. محمد مهران يشعل "إنستجرام" فى أحدث ظهور له

يحرص الفنان محمد مهران على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد مهران صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له هو وزوجته من داخل البحر، وعلق قائلاً"إجازة جميلة مع حبيبتي"، ونالت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.