في أول ظهور لها على الشاشة.. ألين دي جينيرس تعتذر لعاملين في برنامجها ellen show

واعتذرت ألين دي جينيرس للعاملين معها في البرنامج عن وجود وقائع ومزاعم لبيئة عمل غير صحية في كواليس برنامجها.
وقالت الإعلامية الامريكية الشهيرة:"أنا آخذ ذلك على محمل الجد، وانا اسفة جدًا للأشخاص الذين تأثروا".
واضاف :"أعلم أنني في موقع امتياز وقوة، وأدرك أن المسئولية تأتي من ذلك.. وأنا أتحمل مسؤولية ما يحدث في برنامجي".
وأعلنت شركة وورنر بروس الأمريكية، رحيل 3 منتجين من برنامج المذيعة إيلين دي جينيريس، على خلفية اتهامات طاقم عملها السابق بخلقهم بيئة عمل غير صحية.
وذكرت الشركة المنتجة للبرنامج في بيان صحفي، أن المنتجين التنفيذين إد جالفين وكيفين ليمن وجوناثان نورمان، غادروا البرنامج التلفزيوني الكوميدي الشهير.
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