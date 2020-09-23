شكرا لصديقة عمري بوسي.. لهذا السبب شكرت إلهام شاهين بوسي برسالة معبرة

وعلقت إلهام شاهين قائلة :"شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسي على دعوتها واحتفالها بخطبة أمير و منه ..و ربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هاله و ليلى و إيناس . . ربنا يجمعنا دايما فى الفرحة و ما يحرمناش من بعض ابدا . بحبكم".
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يذكر أن أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.
وشارك أمير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.
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