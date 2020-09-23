شكرا لصديقة عمري بوسي.. لهذا السبب شكرت إلهام شاهين بوسي برسالة معبرة

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها، بصحبة نجوم الفن، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت إلهام شاهين برفقة الفنانات "بوسى شلبى وليلي علوي وهالة صدقي" و غيرهن من خطبة شقيق الفنانة إلهام شاهين أمير شاهين.

وعلقت إلهام شاهين قائلة :"شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسي على دعوتها واحتفالها بخطبة أمير و منه ..و ربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هاله و ليلى و إيناس . . ربنا يجمعنا دايما فى الفرحة و ما يحرمناش من بعض ابدا . بحبكم".

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يذكر أن أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وشارك أمير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.