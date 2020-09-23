نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية نضال الشافعي في مسلسل "هجمة مرتدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُشارك الفنان نضال الشافعي فيالسباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، ويُجسد خلال الأحداث دور ضابط مسئول عن تدريب الفنان أحمد عز للمهمو المكلف بها خلال العمل، والمسلسل يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

‪مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندا موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان نضال الشافعي في مسلسل "فى يوم وليلة"، ومن المُقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى له خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، وهو من إنتاج سينرجي.