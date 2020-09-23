نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقى تكشف آخر مستجدات قضيتها مع زوجها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هالة صدقي آخر مستجدات قضيتها مع زوجها السابق، موضحة أن القضية تم إلغائها بعدما تخلف زوجها عن حضوره أمس عن ساحة المحكمة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتبت هالة صدقي منشورًا قالت فيه:"بالأمس تم إلغاء القضية المهينة المشينة لى ولأولادى، من الزوج المحترم، لعدم دخول محاميه القاعة، بعد تأكده من حضورنا ومعنا كل الأدلة والبراهين، على كذبه وادعائه، وتكرم القاضى لتأجيلها لآخر الرول، لإصرارى على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح فى التشهير".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة صدقى تكشف آخر مستجدات قضيتها مع زوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.