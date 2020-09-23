انتهاء تصوير فيلم "تسليم أهالى" لدنيا سمير غانم في هذا الموعد

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، ومن المقرر انتهاء التصوير بعد يومين فقط، ثم يدخل الفيلم بعدها مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه في السنيمات خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسي لدنيا سمير غانم بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد، مما يضطروا للهروب من لوسي لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدي.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، حمد أوتاكا، ايمى سمير غانم، لوسي، وآخرين.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع الفنان أحمد حلمي، وشاركهما في البطولته كل من صابرين، بيومي فؤاد، ميمي جمال، جميلة عوض، ياسر الطوبجى، إنعام سالوسة، شيرين الجمل، وتأليف منة فوزي، وإخراج خالد مرعي.