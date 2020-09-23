حريم معز مسعود.. حكاية الداعية مع جميلات السينما

يفاجئنا الداعية والمنتج الفني معز مسعود كل فترة من الزمن بالإعلان عن زواجه من جميلة من جميلات السينما، فقد انتشرت شائعة مؤخرا عن ارتباطه بالنجمة حلا شيحة.
ولا يعرف احد حكاية ولع الداعية قبل أن يصبح منتجا فنيا بنجمات الفن أو المشاهير عامة رغم أن ذلك يتناقض مع فكر ومنهج الداعية الديني.
ونرصد لكم في التقرير التالي اهم زواجات الداعية معز مسعود.
حلا شيحة
تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار خبر ارتباطها بالداعية معز مسعود على السوشيال ميديا.
وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".
شيري عادل
وفضلت شيرى عادل الابتعاد وغلق حسابها، وذلك بعد أن كان أولى تغريداتها :"صلوا على من كان لا يؤذي ولا يجرح أحدا، بل كان كلامه طيبا للقلوب".
يذكر أن المنتج والداعية الإسلامى معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة" قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثان من المسلسل معلنا عن زواجهما منذ فترة.
بسنت نور الدين
بدأت "بسنت" رحلتها يوم 5 مارس 2017 بجولات سياحية مصورة بالفيديو بلغ عددها ٣ فيديوهات استطاعت من خلالها جذب٢ مليون مشاهدة في أقل من شهر وتزوجت من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017.
"بسنت" أعلنت أنها تعرفت عليه بعد أن انفصل عن زوجته الأولى واستمر زواجهم لمدة 179 يوما فقط.
سارة
وأخيرا الزوجة الأولى تدعى "سارة" وتخرجت من الجامعة الأمريكية وصاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتم إتمام زواجها على الداعية معز مسعود عام 2003 بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.
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