شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بنشر صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . وجاءت التعليقات علي الصور كالتالي : - ربنا يحفظكم - ربنا يخليكوا لبعض - قمر بجد و لبسك شيك اقرأ أيضًا: و يذكر ان اخر اعمال حنان مطاوع مسلسل الا انا حكايه "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع زوجها.. حنان مطاوع تلفت انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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