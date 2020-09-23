جوهرة تهنئ تامر حسني والعسيلي بالكليب الجديد "اختراع"

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون.

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