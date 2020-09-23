زنزانة 7 يقترب من المليون الثاني في أسبوع

ويقترب بذلك فيلم زنزانة 7 اجمالي ايراداته الى مليونى جنيه وذلك منذ طرح الفيلم فى اسبوع.
والفيلم بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى، عبير صبرى، أحمد التهامى، وآخرين، إخراج إبرام نشأت وتأليف حسام موسى.
ويجسد أحمد زاهر شخصية "حربي"، وهو شاب عاد يتعرض لأزمة، يدخل على إثرها السجن، ليلتقي بـ"منصور" الذي يجسده "نضال الشافعى"- والذى دخل السجن على هامش إحدى القضايا- داخل "زنزانة 7"، ومع مرور الأحداث، يشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
وتدور أحداث العمل، فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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