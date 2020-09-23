نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي علوي تهنئ أمير شاهين بحفل خطوبنه في المقال التالي
حيث شاركت جمهورها بصورة من حفل الخطوبة ووجهت له رسالة تهنئة وكتبت : لف مبروك للغاليين وأحلي عروسين أمير ومنة.
جدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.
وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.
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