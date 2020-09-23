أستعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكريات فيلم "بديعة مصابني' ، حيث نشرت مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابها بموقع إنستجرام. وكتبت : فيلم بديعة مصابني ، قصة وسيناريو وحوار محمد مصطفي سامي وحسن الإمام ، إخراج حسن الإمام ، نادية لطفي أبدعت بتجسيد شخصية بديعة علي الشاشة ويقال أنا عملت شخصية ببا عز الدين كويس ، المهم انتو وحشتوني.. مساء الخير . يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "بديعة مصابني" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.