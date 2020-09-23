رد المغني الشاب عمر كمال على المهاجمين له على مواقع التواصل الإجتماعي، والذين دائما يستكثرون عليه نجاحاته، وخاصة بعد شراء سيارة جديدة.
وقال خلال ندوته بموقع دوت الخليج إن الناس شقيانة، لذلك تخرج غضبها على كل من يجدوه أمامهم، ونوه أنه لديه شهادة جامعية مثلهم، ولكنه لايرضى أن يكون تقليديا.
وحكى أنه كان بوزن زائد، ولم يعجبه شكله، فقرر أن يغير من نفسه، كما أنه يطور من لهجاته من أجل أن يستطيع الغناء فى الدول العربية، مؤكدا أنه يحب تغيير نمط حياته بإستمرار ولا يجلس مكتوف الأيدي.
وأضاف أن الجمهور لايعرف مامر به من معاناة، وكيف كان يسهر الليل كله من اجل ان يغني ساعة، وأكد أنه مر بظروف سيئة للغاية لا يعلم أحد عنها شيئا.
يذكر أن المطرب عمر كمال تعرض لأزمة صحية مفاجئة حيث نشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال لمهاجميه: أنا جامعي زيكم لكن غير تقليدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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