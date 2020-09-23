نشر موقع "دوت الخليج" اليوم، الاربعاء ، مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:مع زوجها.. حنان مطاوع تلفت انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة
شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بنشر صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .
أثار الفنان التشكيلي أحمد شيحة الجدل بعد التصريحات الصحفية التي أدلي بها وأكد خلالها مفاجأته بالأنباء التي تحدثت عن ارتباط ابنته بالداعية معز مسعود.
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على شائعة ارتباط معز مسعود وحلا شيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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