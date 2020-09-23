هل حلا شيحة دوت الخليج "الزواج الرابع" لمعز مسعود؟..رفضهما للتعليق يزيد من حيرة الجمهور

زواج حلا شيحة ومعز مسعود بات حديث الجمهور المتابع للثنائي، اللذين تصدرا خلال الساعات الماضية منصات البحث على الإنترنت بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما بشكل مفاجئ، في ظل تجاهل كل منهما التعليق على تلك الأنباء.

حلا شيحة منذ أن خلعت الحجاب وعادت للتمثيل مجددًا، وباتت من أكثر الممثلات اللاتي سُلط عليهن الضوء مؤخرًا مع كل ظهور لها، أو مشاركتها في أي عمل فني، وأصبح الجميع مهتمًا بكافة أخبارها المهنية والخاصة، بينما معز مسعود المنتج والداعية الإسلامي، وزيجاته المتكررة كانت محل انتقاد قطاع كبير من متابعيه، خاصة وأنه يحرص على الزواج من المشاهير، وكان أحدثهم الفنانة شيري عادل، لكنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، لتنتشر قصة زواجه من حلا شيحة بالأمس.

صمت حلا شيحة ومعز مسعود وتجاهل أنباء ارتباطهما

وبالرغم من انتشار القصة على نطاق واسع منذ عدة ساعات، إلا أن الثنائي قررا الصمت وتجاهل الرد سواء بالتأكيد أو نفي تلك الأنباء التي بالتأكيد وصلت إليهما بسبب انتشارها المبالغ فيه على السوشيال ميديا، كما أن كل منهما مهتمًا أيضًا بالتفاعل مع الجمهور عند انتشار أخبار خاصة بحياة كل منهما ومن السهل أن ينفي كل منهما الأنباء غير الصحيحة من خلال تدوينة بسيطة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليحسما الجدل، لكنهما لم يفعلا ذلك.

فصمت حلا شيحة والمنتج معز مسعود والمقربين منهم أيضًا، ورفضهم التعليق حتى الآن على ما يثار حول علاقة الثنائي، أثار الجدل أكثر وأكثر، وزاد من إمكانية تصديق الجمهور بأن هناك بالفعل علاقة عاطفية تجمع معز وحلا، وربما قررا إعلانها في وقت مناسب لهما، وأن الأمر ليس مجرد شائعات خرجت بدون سبب!

زيجات معز مسعود وحلا شيحة السابقة

وكانت كشفت بعض التقارير بالأمس عن زواج معز مسعود والفنانة حلا شيحة مؤخرًا واستعدادهما لإقامة حفل زفاف في الفترة المقبلة، لتصبح تلك الزيجة الرابعة للمنتج ومقدم البرامج الدينية، معز مسعود، حيث تزوج عام 2003 للمرة الأولى من ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة ثم انفصلا، وفي عام 2017 تزوج من زوجته الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين واستمر الزواج بينهما 6 أشهر فقط، ثم انفصلا أيضًا، ليتزوج بعدها من الفنانة شيري عادل التي تعرف عليها من خلال إنتاجه لمسلسل "السهام المارقة" التي لعبت شيري بطولته، لكن لم يدم زواجهما سوى عام واحد.

وفي حال إذ تأكدت أنباء زواج حلا ومعز، فستكون تلك أيضًا الزيجة الثالثة للفنانة المصرية، حيث إنها عقدت قرانها على الفنان هاني عادل في عام 2006، لكنهما انفصلا قبل إقامة حفل الزفاف، وبعدها ارتدت النقاب وتزوجت من يوسف هاريسون الكندي الجنسية، وأنجبت منه 4 أطفال، لكنهما انفصلا مؤخرًا، تزامنًا مع خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل.

تعليق مثير للجدل من حلا شيحة على صورة لمعز مسعود

ويبدو أن الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا بين حلا شيحة ومعز مسعود، وهو ما ساهم في انتشار قصة ارتباطهما، حيث تبادلا التعليقات على انستجرام في الفترة الأخيرة، ومنها تعليق أثار الجدل من حلا شيحة على صورة لمعز حيث علقت له متسائلة عن هوية ملتقط الصورة، ورد عليها قائلاً إن ملتقط الصورة شخص مميز، وهو ما زاد من الجدل حول طبيعة علاقتهما وارتباطهما.

