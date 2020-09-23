نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد حلا شيحة يكشف حقيقة خطوبة ابنته من معز مسعود في المقال التالي
وأكد أحمد شيحة،. والد حلا شيحة في تصريحات صحفية، أن معز مسعود لم يتقدم لخطبة ابنته حتى الآن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تمت الحقيقة بصلة.
وكانت انتشرت أمس أنباء عن خطوبة حلا شيحة ومعز مسعود، والذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.
ونشر "مسعود"، صورة معلقا: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".
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