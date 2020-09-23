نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع برفقة زوجها في أحدث ظهور بإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام. وظهرت حنان بالصورة برفقة زوجها مرتدية شميز أبيض . ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها منهم مني نجيب وكتبت : قمر يا حبيبتي ماشاء الله ربنا يحفظكم ، كما علق نور محمود قائلاً:"الحلوين أوي ربنا يسعدكم". يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حنان مطاوع برفقة زوجها في أحدث ظهور بإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.