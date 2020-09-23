عمر كمال لـ هاني شاكر: عايز أعرف سبب وقفي من نقابة الموسيقيين

طرح المطرب عمر كمال عدة تساؤلات لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بعد قرار شطبه من جداول النقابة، يستنكر فيها أسباب الإيقاف.



وقال خلال ندوته بموقع دوت الخليج، أنا لا أعرف لماذا تم شطبي من النقابة، هل هذا لأنني غنيت خمور وحشيش فى اغنية بنت الجيران؟، وتابع أن هناك العديد من المطربين قالوا كلمات أكثر من خمور وحشيش ومازالوا مستمرين على الساحة النفية، ونوه أن فيديو أغنيته بنت الجيران الذي غنى فيه مقطع "أشرب خمور وحشيش" في تونس، طرح بعد قرار النقابة.



وأكد عمر أنه يحترم النقابة وقراراتها، وقال "أنا بقالي سبع شهور مبغنيش خمور وحشيش ماذا حدث؟"، وأضاف:" أنا خبطت على باب النقابة وقولتلهم عايز أشتغل بما يرضى الله لأني عندي إلتزامات وفرقة ومصاريف هاكل وأشرب منين؟، منوها أنه على الرغم من إلتزامه بكل ماقالته النقابة إلا أنه اتوقف.



وقال انه سمع قبل ذلك فى أحد التصريحات أنه تم وقفه بسبب غناءه مع عضوين موقوفين من النقابة، وأكد أن هناك العديد من المطربين يغنون مع أعضاء موقوفه من النقابة ولا يتم إيقافهم.

وقال فى النهاية أنا بطرح تساؤلات وأريد رد عليها.

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