المطربة سعاد البكري في عمل مصري خليجي مشترك.. تفاصيل

تستعد المطربة سعاد البكري، لتقديم عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها عمل مصري خليجي مشترك.

‎وتتوجه "البكري" في جولة خليجية لإحياء عدد من الحفلات علي مسرح الرياض.

وتشارك "البكري" باغنية جديدة مع شركة الرماح للإنتاج الفني في السعودية.

‎كانت البكري قدمت عددا من الأغاني منها (قلبها ميت ، يارب سامحني ، أنا أحب) حيث لاقت اعجابا كثيرا ورد فعل واسعة.

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