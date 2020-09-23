المطربة سعاد البكري في عمل مصري خليجي مشترك.. تفاصيل

تستعد المطربة سعاد البكري، لتقديم عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها عمل مصري خليجي مشترك.
وتتوجه "البكري" في جولة خليجية لإحياء عدد من الحفلات علي مسرح الرياض.
وتشارك "البكري" باغنية جديدة مع شركة الرماح للإنتاج الفني في السعودية.
كانت البكري قدمت عددا من الأغاني منها (قلبها ميت ، يارب سامحني ، أنا أحب) حيث لاقت اعجابا كثيرا ورد فعل واسعة.
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