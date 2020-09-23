زمن الفن الجميل.. نجوم الأوبرا بقيادة سليم سحاب على المسرح الكبير

مختارات من اعمال زمن الفن الجميل التي ابدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.



ويشارك نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان ، احمد عفت وعازف الكمان مصطفي عبد النبي خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة ٢٥ سبتمبر علي المسرح الكبير.



كما يقدم عدد من المعزوفات والأغاني منها معزوفة لونجا رياض – حقابلة بكره - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الايام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي ، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي ، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد ، بيني وبينك ايه لـ كمال الطويل ، جبار - الاسمراني لمحمد الموجي.



الى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.

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