نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة زوجة سي السيد لم تكن الزوجة المثالية.. تفاصيل في حياة آمال زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 23 سبتمبر ذكرى وفاة "أمينة" زوجة "سي السيد" والتي تطيع أوامره في كل شئ، وهي مثال السيدة التي لا تملك في أمرها شئ وهي الفنانة آمال زايد.

وبالتزامن مع ذكرى وفاتها هل آمال زايد، هي "أمينة" في حياتها الحقيقية أم السيدة التي تقرر وتخطط وتجعل أمور منزلها تسير كما تريد؟

كشفت مهجة ابنة الفنانة آمال زياد تفاصيل في حياتها الزوجية قائله أن والدتها لا تمثل "أمينة" نهائيا ولكنها تعلمت من زواجها لأحد الظباط الأحرار الإنضباط في كل شئ في مواعيد عودة أبنائها من خارج المنزل ومن إلتزامهم في حياتهم الشخصية.

كونت آمال زايد حياة أسرية، جعلت منها مثال للسيدة القوية وبالرغم من رغبة زوجها في تركها عالم الفن إلا أنها عادت إليه بعد 13 عاما من اعتزالها.