نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمام تلج.. رامز أمير يتحدى جمهوره بصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان رامز أمير، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "أمير" في الصورة داخل " بانيو" استحمام مملوء بالثلج، وسأل جمهوره:" مين قلبه جامد يجرب ؟".

وكتب الفنان رامز امير على الصورة ان:"الثلج بيساعد على استشفاء الجسم ودى اهم حاجة لأى رياضى خصوصا لو بيعمل مجهود اكبر من طاقة جسمه كل يوم، وعلى فكرة ليه فوايد كتير جدا غير الاستشفاء منها حاجة هتفرح البنات اوى????، بدون اى مبالغة بيخلى البشرة زى بشرة الاطفال????، بجد بعيدا عن التهريج احسن مليون مرة من كل الحاجات اللى الناس بتعملها عشان تحافظ على بشرتها..".

يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج