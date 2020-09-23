نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة ابنتها ومرض خبيث تسبب في وفاتها.. تعرف على أزمات تعرضت لها آمال زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 23 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة آمال زايد، والتي أبهرت الجمهور من خلال أدوار الأم وخاصة دور الأم "أمينة".

وبالتزامن مع ذكرى وفاتها، يرصد "الفجر الفني" أزمات في حياة آمال زايد:

عرفت آمال زايد بحبها الشديد بأبنائها، حيث توفت ابنتها والتي تبلغ من العمر 23 عاما، ودرست بكلية الطب، ودخلت "زايد" في حالة بكاء هيستيرية وتوفت عقب وفاة ابنتها بشهرين وذلك ما حدث في فيلم "بين القصرين" عن وفاة ابنها.

وكشف أحد أبنائها، أن الفنانة آمال زايد أصيبت في آخر أيامها بمرض خبيث في الأمعاء ولكنها لم تتمكن من العلاج وذلك بسبب اكتشافه متأخرا.