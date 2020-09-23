تعرف على لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع الإعلامي عمرو الليثي، وأسرة الكاتب الراحل ممدوح الليثي.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من الفنان خالد زكي وكاتب السيناريو عاطف بشاي. وتقام الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ورصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثى جوائز مالية قدرها 40 ألف جنيه مقدمة من الإعلامي عمرو الليثي، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين إضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.

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