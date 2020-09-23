السنين عملت فينا إيه | دينا فؤاد تشارك جمهورها بصورة من طفولتها.. شاهد

استعادت الفنانة دينا فؤاد، ذكريات طفولتها، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دينا فؤاد صورة لها وهى طفلة صغيرة، وعلقت عليها "وعملت فينا ايه السنين".

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضي.

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وتقوم دينا فؤاد حاليا بتصوير مسلسل "جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.