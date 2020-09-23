«التعليم عن بعد» فـي مادة فيلمية قصيرة من إنتاج طلبة جامعة السلطان قابوس

مسقط ـ «الوطن»:

قام طلبة جماعة التصوير بعمادة شؤون الطلبة في جامعة السلطان قابوس بإنتاج مادة فيلمية قصيرة بعنوان:”خبرنا أنت أي واحد فيهم”؟ وجسدت بعض المواقف الطريفة والمفارقات التي تحدث مع الطلبة أثناء حضورهم لمحاضراتهم عن بُعد وحملت للمشاهدين الكثير من الرسائل الهادفة، وذلك تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي خريف 2020 بنظام التعليم عن بُعد للحالات الطارئة.

كذلك سعت هذه المادة الفيلمية إلى توعية الطلبة بأهم النقاط التي تساعدهم على التقبل والاستفادة القصوى من نظام الدراسة عن بُعد، وذلك من خلال نافذة برنامج “زووم” المختص بالتواصل المرئي بشتى صوره وأشكاله، وتم طرح مقارنة بين النموذج الأفضل للطالب الجامعي والأسوأ منه، ليستشعر المشاهد الفرق من خلال مشاهدته، كما سعى هذا العمل لجعل الدراسة عن بُعد أمرًا مقبولًا لدى الطلبة رغم كل الظروف والتحديات المحيطة بهم، وأنهم مثل غيرهم قد يواجهون مشتتات ومعيقات عليهم اجتيازها بالكثير من الهمة والصبر وتسخير جميع الإمكانات للتعايش مع الوضع الراهن. تم تصوير العمل من قبل أعضاء جماعة التصوير وباستخدام الإمكانات التقنية المتوافرة لديهم في الجماعة، حيث ارتكز العمل على قوة الفكرة وبساطة التنفيذ، واعتمد الإخراج على جلب المتناقضات بين نموذج الطالب المجتهد والطالب المتكاسل، لتسهيل عملية وصول فكرة العمل بسلاسة للمتلقي، واتسم أيضًا بالطابع الكوميدي مما ساهم في انتشار العمل في الأوساط الطلابية داخل الجامعة وخارجها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي كـ(التويتر والانستجرام).