المصور مالك المعولي يقدم حلقة تدريبية بعنوان «نافذة فـي التصوير الضوئي»

الرستاق ـ «الوطن»:

ينظم فريق الوشيل الرياضي الثقاقي صباح السبت القادم عبر منصة الإنترنت حلقة تدريبية بعنوان:”نافذة في التصوير الضوئي” يقدمها المصور مالك بن حمد المعولي ـ رئيس فريق الرستاق للتصوير الضوئي.

وتتضمن الحلقة ثلاثة محاور وهي:”الكاميرا الرقمية والعدسات” و”التكوين” و”أنواع التصوير والإضاءة”. وتهدف الحلقة إلى غرس مفاهيم مهمة يجب أن يكتسبها المصور ويعمل بها طوال مسيرته الفنية.

وحول أهمية هذه الحلقة يقول المصور مالك المعولي: محاور التصوير الضوئي متعددة ومتشعبة وكل يوم يمر بحياتنا تتطور التقنية الخاصة بالكاميرا وعلى المصور أن يواكب هذا التطور بالبحث والمثابرة عن كل ما يخص هذه التقنية، وأيضًا العدسات في التصوير كثيرة وعلى المصور أن يكون على وعي متى يستخدم كل عدسة ومتى يحتاجها.

وأضاف: أما أنواع التصوير فمتعددة، فهناك مصور يعشق تصوير الطبيعة ومصور آخر يستهويه تصوير الوجوه وآخر يفضل تصوير الآثار .. وغيرها من مجالات التصوير، واختيار الإضاءة المناسبة مهم جدا للحصول على صورة ضوئية نموذجية صالحة للنشر.

وأكد “المعولي” أن السلطنة هبة الرحمن لصاحب العدسة لتعدد زوايا الجمال بها ومن خلال زيارات كبار المصورين من دول الخليج والدول العربية والعالم يتأكد تميز السلطنة بزوايا التصوير المتعددة والمشاهد الساحرة التي تصطادها عدساتهم الضوئية في كافة ربوع السلطنة.

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