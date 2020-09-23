غيــث البطاشي: الصورة وسيلة للترويج السياحي ومصدر لشحذ الإبداع وتنويع الأفكار

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري:

■■ يلعب التصوير الفوتوغرافي دورًا أساسيًّا في الترويج السياحي الذي يشكل مصدرًا من مصادر الدخل القومي لدى الكثير من الدول، ويأتي هنا دور المصور عندما يوظف عدسته بالشكل المثالي لتوثيق جماليات الطبيعة الخلابة وقد ساهم تنوع الطبيعة في السلطنة في إثراء عدسات المصورين بشكل كبير من جبال وسهول وشواطئ وكثبان رملية وأودية وأفلاج، حيث تعد هذه الصور مصدر جذب للسياح بما تختزله من جماليات متفردة من زوايا متعددة.■■

المصور غيث بن سلطان البطاشي من ولاية قريات ـ أحد المصورين البارزين في توثيق واستكشاف المواقع السياحية والعادات والتقاليد وحياة الناس، وقد بدأ مشواره مع العدسة عام 2017 محبًّا يطرق باب الاجتهاد والتعلم للأساسيات التي يتوسع منها في طريق مليء بالتحديات ثم قرر عام 2018 التعمق وتخصيص جزء من وقته للإبحار في معرفة أنواع العدسات وكيفية المشاركة والمنافسة في المسابقات والمعارض، وتقديم أعماله لذوي المختصين في المجال لتقييمها حتى يعالج الأخطاء ويلامس التطور بعد كل تجربة، حيث كانت تجاربه تعكس مدى الشغف بداخله للتميز في مجال التصوير الفوتوغرافي متحديًا الصعوبات التي كانت تكمن في طول المسافات التي كان يقطعها والتضحية بالوقت لاستكشاف الأماكن والخروج بأعمال ذات صبغة فنية حديثة ومتفردة. وحول ميوله تحدث البطاشي وقال: لعل الاختيار في بداية الأمر بالغ الصعوبة حيث تجد المصور يسعى لتجربة أغلب المجالات، ولكن مع التجارب وجدت عدستي تميل نحو تصوير الطبيعة وتوثيق العادات والتقاليد والطيور، حيث تتوافر في ولاية قريات أنواع كثيرة من الطيور، وهنا وجدت الدافع للاستمرار من خلال متابعة أعمال المصورين للتغذية البصرية التي تعد عاملًا مهمًّا في التطوير والاطلاع الدائم للمواقع العالمية على شبكة الإنترنت والابتعاد عن التقليد ومحاولة التميز من خلال الالتقاط من زوايا لم تكن مسبوقة لدى المصورين.

وقد نجح البطاشي في تحقيق العديد من الإنجازات أهمها: حصوله على وسام شرفي في مسابقة مربع عام 2018 والمركز الأول في مسابقة هنا عمان عام 2019 والمركز الثالث بمسابقة محافظة الظاهرة البيئية للتصوير الضوئي عام 2020 وثاني أفضل مصور في مسابقة (خليك بالبيت) للعام الجاري ووسام شرفي في مسابقة الدانوب من دولة صربيا، ويسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة في الترويج السياحي للسلطنة عبر برامج وقنوات التواصل الاجتماعي.