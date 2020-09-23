خاص.. صلاح عبد الله: الزمالك هياخد الدورى السنة الجاية.. ويعلق على هروب "كاتيرون"

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن استيائه الشديد من أداء نادى الزمالك، ويعد صلاح عبد الله واحد من أهم مشجعى نادى الزمالك فى الوسط الفني.

وعلق صلاح عبد الله من خلال "دوت الخليج الفنى" على أداء نادى الزمالك، حيث قال"أداء الزمالك حاليا مش عجبنى وبخصوص هروب "كاتيرون" مدرب الزمالك السابق شيء محزن بس احنا اتعودنا عليها فى الدورى المصرى، عشان كده لازم الأندية تاخد بالها من الحكاية دى عند تعاقدها مع المدربين الأجانب".

وأشار صلاح عبد الله أن نادى الزمالك سوف يحصل على بطولة الدوري الممتاز العام القادم، متمنياً أن يعود الزمالك إلى تاريخه وأمجاده السابقة.

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك مؤخرًا فى فيلم "صندوق الدنيا"، وهو بطولة: خالد الصاوى، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وعمرو القاضى، وغيرهم.