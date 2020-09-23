في يوم ميلادها.. تعرف على مسيرة منى الشاذلي

وتقدم منى الشاذلي، في الوقت الحالي برنامج "معكم" والمذاع على قناة "cbc" ويرصد "دوت الخليج الفني" بالتزامن مع عيد ميلادها مالا يعرفه البعض عن الإعلامية منى الشاذلي:
درست الإعلامية منى الشاذلي في الجامعة الأمريكية كلية إعلام، وعملت في شركة "المقاولون العرب" في قسم العلاقات العامة.
بدأت "الشاذلي" مسيرتها الإعلامية من خلال برنامج مسابقات فازت فيه ثم عملت كمراسلة تقوم بلقائات مع فنانين،وتوالت عقب ذلك برامجها وكانت أبرزها "القضية لم تحسم بعد"، وبرنامج "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، وبرنامج "لا تذهب هذا المساء".
أنهت منى الشاذلي تعاقدها مع شبكة قنوات "دريم"، ولكن سرعان ما تعاقدت مع شبكة قنوات "mbc".
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