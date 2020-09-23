أيام ما كنا على الحجر.. أحمد حلمي يشارك في تحدي صورة الطفولة

شارك الفنان أحمد حلمي في تحدى صورة من الطفولة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد حلمي صورة له من طفولته مع والديه، وعلق عليها "أيام ما كنا على الحجر".

الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخراً فيلم "خيال مآتة".

اقرأ أيضاً:

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.