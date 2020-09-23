أنا في الشارع.. عمر كمال ردا على شائعة إصابته بـ كورونا

نفى المغني عمر كمال شائعة إصابته بـ فيروس كورونا، وقال في تصريحات لـ"دوت الخليج" أنه بخير وفي الشارع.
وكان قد تعرض الفنان الشاب عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة حيث نشر صورة عبر خاصية استوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
كما نشر «محمود»، شقيق عمر كمال عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: «الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة».
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يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
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