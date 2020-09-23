قررت الفنانة هالة فاخر ان تترك برنامجها "هالة خاصة" المذاع على قناة النهار بعد عدد من المشاكل فى البرنامج.
وقالت فى تصريحات لـ"دوت الخليج" ان اليوم هو آخر حلقة لها فى البرنامج، وكشفت عن سبب الخلاف الذي تركت بسببه القناة وقالت:" استعنت فى حلقاتي الأولى بالمعدة داليا زين الدين، ولكن بعد ذلك قرروا تغييرها، وأحضروا لى معد آخر".
وتابعت:" أختلف مع هذا المعد دائما، وياتي بكل معلوماته من على مواقع التواصل الإجتماعي، وجلست معه أكثر من مرة لأوصل له فكرة البرنامج ومانريد تقديمه ولكن لا فائدة".
وأكدت أن قناة النهار متمسكه بها وحدثوها أكثر من مرة، لكنها لن تقبل أن تخرج للجمهور بشكل لا يليق بها فقررت الرحيل قبل أن تكمل الموسم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفضت إكمال الموسم.. هالة فاخر تترك برنامجها على قناة النهار وتوضح الأسباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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