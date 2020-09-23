رفضت إكمال الموسم.. هالة فاخر تترك برنامجها على قناة النهار وتوضح الأسباب

قررت الفنانة هالة فاخر ان تترك برنامجها "هالة خاصة" المذاع على قناة النهار بعد عدد من المشاكل فى البرنامج.



وقالت فى تصريحات لـ"دوت الخليج" ان اليوم هو آخر حلقة لها فى البرنامج، وكشفت عن سبب الخلاف الذي تركت بسببه القناة وقالت:" استعنت فى حلقاتي الأولى بالمعدة داليا زين الدين، ولكن بعد ذلك قرروا تغييرها، وأحضروا لى معد آخر".



وتابعت:" أختلف مع هذا المعد دائما، وياتي بكل معلوماته من على مواقع التواصل الإجتماعي، وجلست معه أكثر من مرة لأوصل له فكرة البرنامج ومانريد تقديمه ولكن لا فائدة".

وأكدت أن قناة النهار متمسكه بها وحدثوها أكثر من مرة، لكنها لن تقبل أن تخرج للجمهور بشكل لا يليق بها فقررت الرحيل قبل أن تكمل الموسم.

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