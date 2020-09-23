عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن إيقاف حفلاته في تونس

كشف المطرب عمر كمال تفاصيل ما حدث معه فى تونس وقرار ايقافه عن الغناء.
وقال خلال ندوته بموقع دوت الخليج أنه كان متعاقد على حفلات قبل الإجراءات الاحترازيةلفيروس كورونا، وحينما عادت الحفلات سافر ليكمل ما عليه هناك.
وأكد أن قرار إيقافه فى مصر من الغناء لا ينطبق على تونس، ولكنه تفاجئ بأنهم وقفوه لأن بعد أن تواصلت النقابة فى تونس مع مصر، ونوه أن كثير من الناس يقولون أنه ليس مطرب، لافتا إلى أن بطاقته والباسبور الخاص به مكتوب بهم مطرب.
كما نوه أنه أخبر الشخص الذي أحضره إلى تونس أنه سيجلس هناك حتى ميعاد الحفله، وأن عدم الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالحفل ليست مشكلته.
يذكر أن المطرب عمر كمال تعرض لأزمة صحية مفاجئة حيث نشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيسبوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".
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