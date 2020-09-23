ليلي علوي تستعيد ذكرايات مهرجانات 2019 بصورة

حيث ظهرت "علوي" في الصور بمجموعة مختلفة من الفساتين، من مهرجانات السينما في عام 2019
في سياق متصل، حرصت الفنانة ليلي علوي على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ال 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"في العيد الوطنى السعودى ال90 نهنئ أشقاءنا في أرض الحرمين قيادة وشعبا".
وأضافت ليلى علوى:" وندعو للمملكة العربية السعودية بالخير والأمان والازدهار وأن يديم المحبّة بين البلدين حكومة وشعبا".
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