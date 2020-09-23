وأشار "نشأت" أن أبطال العمل تفوقوا على أنفسهم في التصوير خلال "اللوكيشن"، وتعتبر جميع المشاهد ممتعة له خاصة مشاهد الأكشن التي جمعت بين الفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي في السجن، مردفا أن نجاح العمل يرجع بسبب القصة وأبطال الفيلم والإخراج والإنتاج وغيرها من الأدوات التي ساهمت في خروجه للنور بشكل أفضل.
وأضاف إبرام نشأت أنه تلقى على إشادات من قبل النقاد معبرين عن سعادتهم البالغة بالعمل قائلين: "أنه مخرج متميز وله مستقبل كبير في عالم الإخراج"، واستطاع العمل أن يحتل المركز الأول في ثاني يوم من العرض على الرغم من أن هناك أعمال موجودة بالسينمات أكثر من شهر".
وأوضح إبرام أن العمل يدور في إطار من الأكشن والإثارة والغموض حيث يقدم نضال ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا بينما يجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخرج "زنزانة 7": كنت بدخل السينما على هيئة زبون علشان أعرف رد فعل الجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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