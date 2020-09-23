ماجد المهندس يستعد لحفل اليوم الوطنى السعودى

وصل ماجد المهندس الى مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم لاحياء ثاني الحفلات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90.

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