ظهور نادية أحمد السقا بعد تداول صور غير حقيقية لها على السوشيال ميديا

ودافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، وادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.

وأشار نشطاء موقع التواصل الإجتماعى إلى ان الفتاة التى ظهرت بالصورة تدعى شهد، وكانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.

ويحل أحمد السقا، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "SNL بالعربي"، عبر قناة ON.

طرحت صفحة منصة Watch It، إعلان الحلقة التي سيتم عرضها يوم السبت، ويشارك "السقا" خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية، مع فريق ممثلين البرنامج.