انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لـ ابنة الفنان أحمد السقا نادية تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تظهر خلالها مع والدها خارج مصر.
وجاء الإهتمام بالصورة بسبب عدم ظهور نادية مع والدها كثيرا عكس ولديه حمزة و ياسين.
اقرأ أيضا:
محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته
حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت
ودافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، وادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.
وأشار نشطاء موقع التواصل الإجتماعى إلى ان الفتاة التى ظهرت بالصورة تدعى شهد، وكانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.
ويحل أحمد السقا، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "SNL بالعربي"، عبر قناة ON.
طرحت صفحة منصة Watch It، إعلان الحلقة التي سيتم عرضها يوم السبت، ويشارك "السقا" خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية، مع فريق ممثلين البرنامج.
ودافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، وادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.
وأشار نشطاء موقع التواصل الإجتماعى إلى ان الفتاة التى ظهرت بالصورة تدعى شهد، وكانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.
ويحل أحمد السقا، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "SNL بالعربي"، عبر قناة ON.
طرحت صفحة منصة Watch It، إعلان الحلقة التي سيتم عرضها يوم السبت، ويشارك "السقا" خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية، مع فريق ممثلين البرنامج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور نادية أحمد السقا بعد تداول صور غير حقيقية لها على السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.