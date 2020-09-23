فيديو إيمان فيصل تكشف عن إصابتها بفيروس كورونا وتواجه الأمر بالسخرية

القاهرة- سما جابر الأربعاء,23 أيلول (سبتمبر) 2020 - 19:49
إيمان فيصل الممثلة والمخرجة الكويتية أثارت قلق متابعيها بعدما كشفت قبل ساعات عن إصابتها وعدد من صديقاتها المقربين منها، بفيروس كورونا.
إيمان فيصل تعلن إصابتها بفيروس كورونا
إيمان فيصل حرصت على نشر مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت خلاله إصابتها بالفيروس المنتشر، وظهرت فيه وهي داخل سيارتها، وأكدت أنها عائدة للمنزل من أجل الالتزام بالحجر الصحي حتى إتمام شفائها.
إيمان فيصل أضافت خلال الفيديو: "قدر الله وما شاء فعل.. كورونا عادي الحمد لله بروح أحجر نفسي.. لا حدا يكلمني عن الرفقة لأن أنا أول مرة بحياتي أشوف جروب (ربع) كلهم كورونا مع بعض.. أحسن من كده رفقة وجروب شنو يعني الله لا يحرمني منكم ربعي كلهم كورونا.. يلا نحجر عمرنا مع بعض أيام ونطلع".
الأعراض التي أصيبت بها إيمان فيصل
الفنانة الكويتية أكدت أنها أصيبت بعدة أعراض خاصة بفيروس كورونا، من بينها ارتفاع كبير في درجة الحرارة، لافتة إلى أنها تحاول الظهور هادئة وتتعامل مع الأمر بطرافة بالرغم من الألم الذي تعاني منه.
ولفت أنظار متابعي إيمان فيصل، هدوئها وطريقتها الساخرة في التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا، والبعض أشار إلى أنها بسبب خوفها تتعامل مع الأمر بالسخرية.
تصريحات إيمان فيصل عن شجون الهاجري
الجدير بالذكر أن إيمان فيصل قد أثارت اهتمام الجمهور بعد أن رفضت مقارنتها بالنجمة شجون الهاجري، خلال تصريحاتها لبرنامج "كشف حساب" الذي تقدمه مي العيدان، كما رفضت أن تتهم بأنها تقوم بتقليد شجون حيث أكدت أن الأخيرة لها شخصية مميزة ولا يوجد فنانة من الممكن أن تأخذ مكانها لأنها تعتبر ظاهرة.
وأوضحت خلال اللقاء أنها تحب تمثيل الفنانة شجون الهاجري، وأنها لديها كاريزما قوية، لافتة إلى أن علاقتها بها ليست قوية، مضيفة: "دوت الخليج فنانة أعتقد أنه لا يوجد أحد سوف يأخذ مكانها لا أنا ولا غيري، فهي ظاهرة أتمنى العمل معها لأنني أريد أن اتعلم من الجميع".
الجدير بالذكر أن إيمان فيصل من مواليد 5 ديسمبر عام 1989، وهي ممثلة كوميدية ومخرجة كويتية حاصلة على شهادة بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.
بدأت إيمان فيصل التمثيل عام 2013 بالأدوار الصغيرة خلال المسرح، أما أحدث أعمالها كان في رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "هيا وبناتها" الذي قام ببطولته كل من هند البلوشي وريم أرحمة وباسمة حمادة ومشاري البلام وحسين الكندري ومي عبد الله وأحلام حسن
أعداد مجلة دوت الخليج
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